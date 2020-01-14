Полиция открыла уголовное дело по масштабному прорыву трубы возле Ocean Plaza

Инцидент квалифицировали как "умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства"

/ Фото: Сегодня

Столичная полиция открыла уголовное производство после масштабной аварии на теплосети на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza.

"В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых семь госпитализированы в больницу. На месте работают профильные службы, полицейские обеспечивают охрану места происшествия. Частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра, находящегося рядом", – уточнили в полиции последствия инцидента.

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По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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Напомним, что масштабное ЧП произошло вечером 13 января. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza. В результате ЧП пострадали девять человек, семь из них находятся в больнице.

На данный момент на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. В КП "Киевтеплоэнерго" обещают ликвидировать последствия аварии уже до 15 января, а утром в среду передать участок для асфальтирования профильной организации. Также причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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