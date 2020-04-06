Полиция поймала парня, устроившего масштабный пожар в Чернобыльской зоне "ради забавы"

Парень в трех местах поджег мусор и траву, но потом не смог затушить костер

Полиция Киевской области установила виновника масштабного пожара в Чернобыльской зоне.

Напомним, уже несколько дней на севере Киевской области в Зоне отчуждения бушуют лесные пожары – между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества (на площади около 20 га) и близ с. Раговка Котовского лесничества (на площади около 5 га). Пожар возле Раговки вечером 5 апреля удалось локализовать.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области, работники Иванковского отдела полиции установили, кто причастен к возникновению пожара на территории Котовского лесничества, который уже локализовали.

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"Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он забавы ради в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром перекинулся дальше и он уже не смог справиться и потушить костер", - говорится в сообщении.

Отметим, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку.

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Также полиция опубликовала видео охваченной огнем Зоны отчуждения:

Как сообщалось ранее, лесные пожары в Киевской области не дают свободно дышать жителям столицы. Подробнее о крупном ЧП смотрите в сюжете:

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