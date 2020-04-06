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Масштабный пожар в Чернобыльской зоне: появились новые подробности и видео

6 апреля, 09:07

Наталья Руда

Возгорание вблизи с. Раговка Котовского лесничества локализовали

В Зоне отчуждения ЧАЭС продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. Вместе с этим пожар в одном из очагов уже локализован. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на утро 6 апреля спасатели продолжают ликвидировать пожары:

между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 74 человек и 15 единиц техники (в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8). Всего с начала работ авиацией было осуществлено 42 сброса воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 – 27 сбросов, самолетами АН-32П – 15 сбросов;

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вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники. В 20:45 5 апреля пожар был локализован.

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По данным спасателей, по Киеву и области радиационный фон находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, что на фоне лесных пожаров в Чернобыльской зоне Киев окутала опасная дымка. Также на прошлой неделе в столице произошел крупный пожар на Виноградаре.

Ранее в помещении Министерства культуры в Киеве случился серьезный пожар. Смотрите об этом подробней в сюжете:

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ЧАЭС киевская область пожар

Источник: Сегодня

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