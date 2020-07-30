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Полиция инсценировала убийство известного "авторитета": детали спецоперации

30 июля, 17:21

Игорь Рец Игорь Рец

Покушение на Александра Мазура оказалось инсценировкой с целью найти организатора заказного убийства

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции инсценировали убийство мужчины, чтобы задержать заказчика покушения. Об этом, через сутки после "убийства" сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Мотив заказного убийства – передел сфер влияния в преступном мире. За "заказ" киллер должен был получить 50 тысяч долларов США.

"Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство – криминальный авторитет. Сегодня, 30 июля, полицейские при силовой поддержке спецподразделения ДСР задержали организатора "на горячем" – прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 000 долларов США. Ранее был задокументирован факт передачи еще 5 тысяч долларов США. Задержанный – 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым", – говорится в сообщении.

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Для того, чтобы предупредить убийство, полицейским пришлось совершить двухэтапную спецоперацию. 29 июля, около 16 часов на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценирован расстрел мужчины в салоне автомобиля "Mercedes-Benz S-Class", а затем в СМИ была распространена новость об этом.

"Информация была широко распространена в СМИ и использована в качестве доказательства для заказчика преступления. Как только правоохранители успешно завершили оперативные мероприятия. Заказчика задержали. Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в департаменте стратегических расследований.

Напомним, сообщение об убийстве в Пирятинском районе появилось 29 июля. Сообщалось, что "погибшего" обнаружили в автомобиле с простреленными окнами. Тогда же СМИ сообщили, что погибший – известный в криминальном мире Александр Мазур.

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убийство полиция киллер

Источник: Сегодня

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