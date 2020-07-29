На трассе Киев – Харьков расстреляли Мерседес, водитель убит – СМИ

Что произошло, пока неизвестно

На трассе Киев-Харьков вблизи города Пирятин Полтавской области обнаружили черный Mercedes S class с простреленными окнами.

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Как сообщили в Telegram-канале "Новина", по предварительным данным, внутри авто тело убитого мужчины. Обстоятельства устанавливаются.

"Мы сейчас проверяем эту информацию, подробности будем готовы сообщить через полчаса", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе полиции Полтавской области.

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Ранее мы сообщали, что под Киевом напали на бизнесмена. Наемники расстреляли машину, чтобы не отдавать долг. Возможному организатору покушения и его сообщникам сообщили о подозрении.

Также напомним, в Ровенской области расстреляли мужчину. После нападения двое неизвестных скрылись на автомобиле BMW иностранной регистрации. Машину, на которой передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Оказалось, что авто неисправно, а преступники сбежали.

Кроме того, в Киеве совершили покушение на наркобарона – смотрите видео:

Видео: Facebook/Антон Геращенко

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