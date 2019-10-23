Полиция рассказала о похитительнице младенца в Коцюбинском

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Женщина, похитившая ребенка на Киевщине, была в АТО, где получила контузию.

Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Ирпеня Олег Петренко, сообщает Укринформ.

"Что касается этой личности. Выяснилось, что она 1993 года рождения, сама проживала в Бердичеве. Также одной из важных деталей является то, что она училась в одном из колледжей, а именно – на воспитательницу. Установлено и то, что женщина находилась в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов и получила контузию", – сказал Петренко.

По его словам, после получения контузии она переехала жить в один из жилых комплексов Киево-Святошинского района, где познакомилась с молодым человеком, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы.

От этого молодого человека женщина забеременела, по ее словам, но сложились так обстоятельства, что беременность была прервана, и, как сообщила сама похитительница, детей после этого она иметь не могла.

"И все же она поставила перед собой цель, чтобы у нее был свой ребенок. Она на три месяца пошла жить в хостел, присоединилась к ряду групп по помощи молодым мамам. На наш взгляд, изучала обстоятельства и вынашивала определенные намерения завладеть чьим-то ребенком" , – отметил Петренко.

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Он также рассказал детали инцидента.

Так, полиция после сообщения о происшествии и после того, как получила информацию от матери ребенка об обстоятельствах происшествия, получила еще и информацию о трех транспортных средствах, в которых могла передвигаться похитительница.

После этого был введен план-перехват, спустя некоторое время был остановлен автомобиль, который по внешним признакам подходил под ориентировку.

В ходе общения водитель дал объяснения, что работает таксистом и ему поступил заказ от девушки приехать в Коцюбинское, потом к нему подошла женщина с ребенком и сообщила, что это ее ребенок.

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Таксист, по словам начальника полиции Ирпеня, указал на место, где высадил женщину с ребенком.

Полицейские после этого провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, в частности начали проводить поквартирный обход в одном из жилых комплексов Киево-Святошинского района.

"Зайдя в одну из квартир, оперативный работник Ирпенского отдела полиции увидел, что там находится молодая девушка и ребенок примерно трехмесячного возраста, задал вопрос. Девушка, которая находилась возле младенца, сразу сообщила, что это ее ребенок и никому она не собирается его отдавать. Вела себя подозрительно, на что работники полиции сразу обратили внимание, привезли на место происшествия мать. Выяснилось, что это тот ребенок, которого разыскивали", – рассказал Петренко.

Сейчас женщина дает правдивые показания, уточнил полицейский.

По его словам, водитель сейчас – свидетель по делу, а вот похитительнице ребенка грозит до 5 лет лишения свободы.

Автомобиль Daewoo Lanos, на котором похитили малыша в поселке Коцюбинском, нашли в Киеве в районе столичной Шулявки.

О месте и времени судебного заседания об избрании меры пресечения задержанной полиция сообщит дополнительно.

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