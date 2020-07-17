Полиция расследует взрыв возле метро "Шулявская": что известно

Сегодня к силовикам по спецлинии "102" поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв.
Об этом сообщает Национальная полиция Киева.
По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.
На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне.
В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больницу. Личность потерпевшего устанавливается.
На месте происшествия правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что мост Метро перекрывали из-за угрозы взрыва.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк