Полиция расследует взрыв возле метро "Шулявская": что известно

В результате взрыва один человек получил телесные повреждения

Сегодня к силовикам по спецлинии "102" поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию ​​метро "Шулявская" произошел взрыв.

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Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне.

В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больницу. Личность потерпевшего устанавливается.

На месте происшествия правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

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/ Фото: Нацполиция

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Видео: Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что мост Метро перекрывали из-за угрозы взрыва.

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