Мост Метро перекрывали из-за угрозы взрыва: все подробности

В понедельник, 1 июня, неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пульт, соединенный проводами с пакетом, пригрозил взорвать мост Метро в Киеве. На момент сообщения о происшествия не было известно о каких-либо требованиях "подрывника". Полиция перекрыла мост, движение автомобильного транспорта и поездов метро по мосту были прекращены.

Согласно данных столичной полиции, в 13:41 к ним позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост метро. На месте происшествия уже находятся следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.

Сайт "Сегодня следит за событиями и ведет текстовую онлайн трансляцию о том, как разворачиваются события.

Реклама

16:09Метро заработало в обычном режиме.

У минера не нашли никакой бомбы, а был только муляж – земля, провода и баллон. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко журналистам.

Чтобы подозреваемого задержать – использовали служебную собаку. На месте события было около 300 правоохранителей, им помогали около ста нацгвардейцев, 2 речных катера, 10 патрульных машин и бронетехника.

Сам задержанный, по словам полиции, был в возбужденном состоянии. Он – житель Киевской области, на его счету два админнарушения, но ничего серьезного. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы. Зачем "минировал" мост – мужчина пока не объяснил.

"Мужчина 1988 года рождения. Состоял ли он на учете в психлечебнице, мы как раз уточняем. Пока такой информации у нас нет. Он держал в руках муляж, который при первичном обследовании взрывотехников оказался безопасным предметом. Хотя там и было намотано много проводов и баллон. Для задержания мужчины использовалась служебная собака. В момент, когда во время переговоров мужчина отвлекся, служебная собака бросилась на мужчину, и боец КОРда его задержал", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции.

Реклама

15:25 Очевидцы сообщают, что "минер" задержан полицией.

Полиция подтвердила факт задержания.

Видео: Киев Сейчас

Реклама

15:16 С минером начали переговоры.

Как рассказали сайту "Сегодня" в Национальной полиции с мужчиной, который угрожает взорвать мост Метро, в Киеве ведут переговоры.

"Пока нам неизвестны требования мужчины. С ним ведут переговоры психологи и руководство полиции. На данный момент все находятся на мосту. К проведению спецоперации привлечены катера водной полиции. Также задействованы дроны", – сообщили нам в полиции.

14:45 В сети появилось фото с места событий и видео с "минером.

Видео: Киев Сейчас

14:22 В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что проверяют данную информацию.

"На линию 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что мост Метро заминирован. Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа и профильные службы. Информация проверяется", – рассказали нам в полиции Киева.

В столичном метрополитене "Сегодня" сообщили, что движение поездов метро по красной ветке частично остановлено.

"Движение поездов на мосту Метро остановлено. Поезда курсируют на красной ветке метро от "Академгородка" до "Арсенальной", а также от станции метро "Лесная" к станции "Дарнице". На участке метрополитена от "Арсенальной" до "Дарницы" движение перекрыто. На мосту Метро работают правоохранители. Мы ждем от них информацию, когда сможем восстановить работу на этом участке", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Напомним, 18 сентября 2019-го бывший военный Александр Белько совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

В тот день мужчина, находясь на мосту, грозился его взорвать, из-за чего проезд перекрыли и остановили движение поездов. Также он подстрелил полицейский дрон. Правоохранители провели спецоперацию и обезвредили "минера".

Все подробности в спецтеме Минирование моста Метро

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама