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Полиция сообщила подробности мощного взрыва в Киеве

22 ноября, 10:27

Инцидент расследуется по статье о хулиганстве

Столичная полиция сообщила подробности ночного взрыва в жилом доме на улице Олеся Гончара. В частности, как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева, по факту инцидента открыто уголовное производство.

"Около 23:00 в полицию Шевченковского района поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Олеся Гончара прогремел взрыв. По прибытию на место происшествия правоохранители установили, что в результате инцидента никто не пострадал, только повреждена внутренняя отделка. Кроме того, участковые офицеры полиции провели поквартирный обход и опросили свидетелей и жильцов дома. Также следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили и изъяли оттуда деформированные металлические фрагменты, которые направили на экспертизу", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Также полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

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Киев взрыв жилой дом

Источник: Сегодня

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