Полиция сообщила подробности мощного взрыва в Киеве

Столичная полиция сообщила подробности ночного взрыва в жилом доме на улице Олеся Гончара. В частности, как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева, по факту инцидента открыто уголовное производство.

"Около 23:00 в полицию Шевченковского района поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Олеся Гончара прогремел взрыв. По прибытию на место происшествия правоохранители установили, что в результате инцидента никто не пострадал, только повреждена внутренняя отделка. Кроме того, участковые офицеры полиции провели поквартирный обход и опросили свидетелей и жильцов дома. Также следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили и изъяли оттуда деформированные металлические фрагменты, которые направили на экспертизу", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве В тренде Столкновение маршрутки и Toyota в Киеве: спасатели уточнили число пострадавших

Также полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама