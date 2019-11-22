В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв: фото и видео

В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал

В Киеве поздно вечером в четверг, 21 ноября, произошел взрыв в жилом доме на улице Гончара, 67, в Шевченковском районе, где ранее "минировали" районный суд. Об этом сообщает "Информатор".

В частности, по предварительным данным, детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов дома около 23:00. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.

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По данным правоохранителей, в результате ЧП пострадавших не обнаружили. При этом, что взорвалось, на данный момент неизвестно. Вместе с тем у подъездов дома расклеены объявления о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь.

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

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