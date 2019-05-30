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Полиция задержала мошенников, пугавших киевлян проблемами с детьми

30 мая, 15:37

Аферисты оказались жителями Запорожской области

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве милиция задержала мошенников, обманувших женщину, сын которой якобы "совершил ДТП". Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"На стационарный телефон в квартиру на проспекте Оболонском позвонил неизвестный, который рассказал владелице, будто ее сын попал в ДТП, поэтому нужны деньги. Вскоре на пороге ее дома появился "курьер", которому она отдала все сбережения – более 100 тысяч гривен и 1300 долларов США", – говорится в сообщении.

На улице в автомобиле мошенника ждал его сообщник. Когда злоумышленник вышел от потерпевшей с деньгами, он сел в машину и они поехали в направлении улицы Милютенко.

"Женщина сообщила в полицию о том, что случилось, поэтому правоохранители быстро среагировали и вскоре заблокировали движение транспортного средства беглецов и задержали их. При осмотре салона машины полицейские изъяли более 170 тысяч гривен, почти 1500 долларов США и мобильные телефоны, которые они использовали во время совершения преступлений", – уточнили в полиции.

Подозреваемыми оказались уроженцы Запорожской области – 1973 и 1990 рождения. Младший из них уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. 

Установлено также, что аферисты причастны к еще двум аналогичным правонарушениям, которые они совершили в столице, обманув граждан. Каждый раз в Киев злоумышленники приезжали лишь на несколько дней, снимали квартиру, а после преступлений возвращались домой. В столичной квартире, где в последний раз поселились "гастролеры", изъяли 53 тысячи гривен, 500 евро и 600 долларов США, а также золотые изделия. 

Полицейские также установили, что телефонные звонки потерпевшим поступали из исправительных учреждений, расположенных на территории Запорожской области. Сейчас устанавливают других активных участников преступной группы, которые действовали совместно с подозреваемыми. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы. В ближайшее время суд определит для фигурантов меру пресечения. 

Ранее столичные правоохранители разоблачили в Киеве группу мошенников-экстрасенсов.

Также мы писали, что мошенники сняли 285 тысяч гривен с двух банковских счетов киевлянки Анны Карачинцевой, пока она находилась за границей. Злоумышленники получил доступ к ним, заблокировав ее SIM-карту.


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Тег Киев, мошенничество, задержание

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