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В Киеве задержали мошенников, которые по телефону "лечили" людей

Сегодня, 12:57

Аферисты в телефонном режиме "лечили", "снимали заклятия", "делали привороты"

В Киеве задержали мошенников, которые по телефону "лечили" людей Происшествия Аферисты в телефонном режиме "лечили", "снимали заклятия", "делали привороты"

Столичные правоохранители разоблачили в Киеве группу мошенников-экстрасенсов.

Аферисты сделали несколько интернет-сайтов, где разместили фото известных магов и провидцев, ранее участвовавших в телевизионных шоу. Те якобы предлагали помощь в решении любых жизненных проблем.

Для общения с доверчивыми клиентами обустроили два колл-центра. В каждом одновременно работали по 10 операторов. Они принимали звонки, консультировали, озвучивали стоимость услуг, и – в телефонном режиме – "лечили", "снимали заклятия", "делали привороты". Мошенникам "светит" по восемь лет тюрьмы.

Заместитель начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве Эдуард Соловьев уточнил, что деньги от пострадавших мошенники получали на электронные кошельки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 марта правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров. Мужчин задержали "по горячим следам". Они выбросили из салона легкового автомобиля пассажира, которого напоили лекарственным средством, забрали у него телефон, 10 тыс. гривен и ювелирные изделия.

Также сообщалось, что в Киеве разоблачили 48-летнего телефонного мошенника, который выманил у женщины более 140 тысяч гривен "на операцию сыну".

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Тег Киев, мошенники, задержание, аферисты, экстрасенс

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