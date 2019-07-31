/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Полиция задержала очередного псевдоминера магазина в Киеве https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 2019-07-31T16:25:00+03:00 Происшествия Мужчина "заминировал" гипермаркет, желая отомстить охранникам магазина

Киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета на улице Здолбуновской. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в помещении гипермаркета на улице Здолбуновской находится взрывное устройство. Правоохранители тщательно осмотрели "заминированный" объект и территорию, прилегающую к нему. В результате проверки никаких подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

После инцидента сотрудники отдела криминальной полиции начали проводить оперативно-розыскные мероприятия. Через час местонахождение злоумышленника установили. Им оказался уроженец Львовской области, 1984 года рождения, который ранее не имел проблем с законом.

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Во время общения с правонарушителем полицейские выяснили, зачем он "заминировал" гипермаркет. Причиной ложного сообщения о заложенной взрывчаткой стал конфликт с охраной магазина накануне: таким образом мужчина решил отомстить.

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Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Псевдоминеру грозит до шести лет лишения свободы.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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