Волна "минирований" в Украине: копы назвали подозреваемых

В сообщениях о "минировании" полиция подозревает боевиков с Донбасса

Фото: Нацполиция

За шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Российские наемники и террористы так называемых псевдореспублик с целью дестабилизации ситуации в стране "постарались" в воскресенье на славу… По данным фактам открыто 20 уголовных производств", – заявил он.

Также Аброськин отметил, что, по его убеждению, "своими действиями преступники раздражали только обычных граждан, которые занимались хозяйственными делами, путешествовали".

Полицейский добавил, что за минувшие сутки в полицию поступило 47 ложных сообщений о минировании. Так, в Киеве на такие вызовы за сутки выезжали 19 раз.

Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы, школы и даже Каховская гидроэлектростанция.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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