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В Днепре сообщили о минировании четырех университетов

10 июня, 13:38

Людей эвакуировали из зданий, там работают кинологи и взрывотехники

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Днепре неизвестный сообщил о минировании четырех местных вузов. Здания университетов проверяют полицейские, спасатели, медики и взрывотехники с кинологами. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, под "горячую руку" минера попал Университет им. Альфреда Нобеля на Сичеславской Набережной, Университет таможенного дела и финансов на улице Вернадского, Металлургическая академия и Университет железнодорожного транспорта на проспекте Гагарина.

"На электронную почту университетов пришло письмо. В нем сказано, что в зданиях заложена бомба с часовым механизмом. В Университет таможенного дела и финансов выехали полицейские, следственно-оперативная группа, ГСЧС и взрывотехники. Осмотр начался в 11:35. Никакие опасные предметы не обнаружены. В Университете им. Альфреда Нобеля тоже ничего не обнаружено", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь патрульной полиции области Людмила Копыленко.

На данный момент взрывотехники продолжают обследовать два других университета. Все люди из них эвакуированы.

Напомним, недавно в Днепре из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников городской мэрии.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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Тег проверка, Днепр, минер, сообщение о минировании, университеты

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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