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Полиция задержала возле парламента дезертира с гранатой

19 июля, 22:32

Мужчина находился в розыске за дезертирство

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Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Полиция Киева задержала в пятницу вечером у здания Верховной Рады мужчину с гранатой в сумке.

"Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в канун дня голосования на выборах. У здания парламента, где вечером должна состояться встреча лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука с избирателями, полицейские задержали 22-летнего жителя Полтавской области, который находится в розыске за дезертирство", – рассказали в полиции.

Следственно-оперативная группа в настоящее время проводит с задержанным следственные действия, устанавливая, где он взял боеприпас и с какой целью принес его под здание Верховной Рады.

Напомним, что в день голосования будут задействованы дополнительно 132,5 тыс. сотрудников силовых структур (Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной, Государственной миграционной служб и ГСЧС), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и впервые – систему авиационной безопасности.


Напомним, что начиная с 18 июля Национальная полиция Украины взяла под круглосуточную охрану все 199 избирательных комиссии.

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Тег выборы, граната, вакарчук, полиция, дезертир

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Источник:

Интерфакс-Украина

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