Беспрецедентные меры безопасности: как будут охранять выборы в Раду
Заместитель Авакова сообщил количество правоохранителей, которых задействуют 21 июля
Обеспечивать безопасность и правопорядок на избирательных участках 21 июля, когда в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы, будут более 130 тысяч правоохранителей, сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
"Самое главное – это четкая организация и взаимодействие между подразделениями МВД при организации и непосредственном выполнении своих обязанностей по обеспечению безопасности при проведении выборов и в дальнейшем подсчете голосов", – заявил он на пресс-конференции 16 июля.
Так, по словам Ярового, 21 июля МВД привлечет 73 700 полицейских, 5 274 нацгвардейцев, 38 200 служащих службы чрезвычайных ситуаций, 8 029 пограничников, 1 289 представителей миграционной службы и 4 199 курсантов вузов МВД.
"Сегодня мы на нашей финишной прямой обеспечения безопасности и правопорядка во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду", – заверил первый замминистра.
Напомним, что накануне Государственной пограничной службе Украины отчитались о количестве прибывших в страну иностранных наблюдателей на выборах. Как сообщил спикер ведомства Андрей Демченко, их приехало уже более 200 человек.
Ранее "Сегодня" сообщали о проблемах на внеочередных выборах в Верховную Раду – "досрочной агитации" и "клонировании" кандидатов.
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