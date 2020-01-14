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Потоп в Ocean Plaza: как ликвидируют последствия масштабной аварии (фото, видео)

14 января, 08:46

Александр Марущак

В котловане возле ТЦ сварщики вырезают части старой трубы

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

На улице Антоновича в Киеве возле ТЦ Ocean Plaza, который накануне затопило кипятком из-за масштабного прорыва, продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

Так, в котловане, который образовался возле торгового центра, рабочие проводят сварочные работы, сообщает корреспондент "Сегодня". На дне котлована появилась вода. Идет сильный пар. Наверное, остатки из труб будут откачивать. Но, как заверяют ремонтники, кипяток не мешает.

"Это нормальный процесс, все под контролем", – заверил один из ремонтников.

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Как раз вырезали часть старой трубы и достают ее при помощи подвесного крана.

Рабочие говорят, чтобы люди и журналисты не стояли возле котлована, может обрушиться его край.

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Напомним, что рабочим нужно заменить 24 метра трубопровода диаметром 1000 мм. ТЦ по-прежнему закрыт.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Ранее мы писали, чтоиз-за прорыва трубы пострадало девять человек. По состоянию на 8:00 14 января, семь человек остаются в больнице.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме: В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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Киев ЖКХ потоп провал ocean plaza

Источник: Сегодня

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