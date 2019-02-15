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Поучаствовала в "акции": в Киеве мошенники обманули пенсионерку на почти 180 тысяч грн

Сегодня, 22:35

Злоумышленники подошли к потерпевшей просто на улице

Фото: Pixabay
Поучаствовала в "акции": в Киеве мошенники обманули пенсионерку на почти 180 тысяч грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/722/379/5c67223792e47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/722/379/5c67223792e47.jpg Происшествия Злоумышленники подошли к потерпевшей просто на улице

В Киеве пятеро мошенников под предлогом участия в акции похитили у пенсионерки 6 тысяч 640 долларов и 13 тысяч грн. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, злоумышленники подошли к потерпевшей просто на улице.

Один из них, представившись сотрудником магазина, сообщил женщине о том, что она выиграла большую скидку на бытовую технику в их магазине. Используя психологическое давление на потерпевшую, мошенники предложили ей доказать свою платежеспособность, продемонстрировав наличие средств для совершения покупки.

Находясь в квартире пенсионерки, мошенники отвлекли ее внимание и в это время сделали подмену денежных средств потерпевшей на куски газет, после чего скрылись.

В настоящее время пять участников преступной схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Кроме того, правоохранители обоснованно подозревают участников преступной группы в причастности к совершению аналогичных преступлений как на территории Киева, так и за его пределами.

Ранее мы писали, что под Киевом поймали трех мошенниц, укравших у пенсионерки 30 тысяч гривен. Женщины прикинулись покупательницами дома и унесли все сбережения старушки.

Напомним, в Украине активизировались "магические" мошенники. Аферисты стараются установить с жертвами эмоциональный контакт.

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Тег мошенники, пенсионерка

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