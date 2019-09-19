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Появились новые фото спецоперации по задержанию террориста на мосту Метро в Киеве

19 сентября, 08:59

Злоумышленник был задержан без единого выстрела

В сети появились новые фотографии спецоперации по задержанию мужчины с оружием, грозившего взорвать мост Метро в Киеве. ЧП произошло накануне, 18 сентября, вечером, злоумышленник был задержан спецназом КОРД в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины без единого выстрела с применением только силового захвата.

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Как выяснилось, у мужчины не было взрывчатки, зато имелось огнестрельное оружие – пистолет Макарова и карабин СКС (самозарядный карабин Симонова).

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил журналистам на месте событий, что подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Также известно, что ранее он проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций (ССО). В июле 2019 по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта.

На месте происшествия работали также водная полиция, авиаподдержка, Патрульная полиция Украины, кинологи, взрывотехники, криминалисты, психологи. 

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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Киев теракт мост метро

Источник: Сегодня

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