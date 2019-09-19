В Нацполиции рассказали подробности операции по задержанию вооруженного подрывника в Киеве

Оружием горе-террориста были пистолет Макарова и карабин СКС

Видео: Нацполиция

Украинские силовики провели блестящую операцию по задержанию мужчины с оружием, грозившего взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчину задержали без единого выстрела.

"Это был действительно вызов и неоценимый экспириенс, с которым молодая Национальная полиция Украина справилась "на отлично", – подчеркнул пресс-секретарь.

Реклама

Читайте также: Стали известны новые данные о личности террориста с моста Метро в Киеве

"Водная полиция, спецназ КОРД, авиаподдержка, Патрульная полиция Украина, кинологи, взрывотехники, криминалисты, психологи etc... Планирование спецоперации, длительные переговоры со злоумышленником, оценка рисков для жизни граждан и разрушения инфраструктуры, возможные варианты обезвреживания и, наконец, единственный идеальный – задержание без ущерба жизни и здоровью не только мирных жителей, но и самого правонарушителя", – рассказал подробности спецоперации Тракало.

Он показал , как работал спецназ КОРД, и оружие горе-"подрывника". Как оказалось, у мужчины не было взрывчатки, зато имелось огнестрельное оружие – пистолет Макарова и карабин СКС (самозарядный карабин Симонова).

"Блестящая спецоперация, в ходе которой все службы и подразделения МВД действовали четко, слаженно, а главное, выполнили свой долг – служить и защищать!", – подытожил чиновник НПУ.

Напомним, что подозреваемого задержал спецназ КОРД в сопровождении СБУ.

Как сообщалось, подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом журналистам на месте событий сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама