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Пожар на складах под Киевом потушили

27 июня, 04:38

К тушению пожара привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС

Фото: ГСЧС

Пожар на складе секонд-хенда в с.Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района ликвидировали, жертв и пострадавших нет, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 23:53 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС.

Ранее утром во вторник, 25 июня, в Киеве произошел пожар на Рейтарской, 9. Пожар вспыхнул в двухэтажном здании старой постройки, в котором находятся офисы, в 4:00 и быстро распространился по деревянным перекрытиям дома.

Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.


Видео: Видео: @sativamarina

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.

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Тег Киев, пожар, окружная, ГСЧС, склады, секонд-хенд

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