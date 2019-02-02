В Киеве пожар на "Лесной" усилился: огонь охватил уже 10 тысяч метров
Огонь тушат 123 пожарных и 31 единица техники
Площадь пожара, который охватил складские помещения в Деснянском районе столицы на улице Червоноткацкой (в районе станции метро "Лесная"), увеличилась до 10,5 тысяч кв. м. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 16:30 площадь пожара составляет 10,5 тысяч кв. м. Предварительно, жертв и пострадавших нет.", – говорится в сообщении.
Сложность ликвидации пожара заключается в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.
На месте происшествия работает 31 единица основной и специальной пожарно-спасательной техники и 123 человека личного состава подразделений столичного управления ГСЧС.
Вокруг здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ, состояние воздуха в пределах нормы.
Напомним, пожар в складских помещениях в Киеве, в которых хранятся электроинструменты, пластик и картон, вспыхнул около 12:00 в субботу, 2 февраля. По состоянию на 14:00 площадь пожара складского помещения (размер 200х150 м) составила 5 тысяч кв. м. К ликвидации огня были привлечены 96 человек личного состава и 23 единицы техники ГСЧС.
Кроме того, 1 февраля возле метро "Дарница" в Киеве сгорели МАФы. Огонь уничтожил металлопластиковые конструкции павильонов, а также товары. Пожар тушили 10 единиц техники и 37 человек личного состава.
Также сообщалось, что 27 сентября на Минском рынке в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в павильонах рынка на ул. Маршала Тимошенко, 14. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар на площади 200 кв. м удалось ликвидировать.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве пожар на "Лесной" усилился: огонь охватил уже 10 тысяч метров". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве масштабный пожар в складских помещениях: огонь тушат почти 100 пожарных
В помещениях хранятся электроинструменты, пластик и картон
Пожар в отеле в Буэнос-Айресе: один человек погиб, более 40 пострадали
Среди пострадавших числятся восемь несовершеннолетних
В центре Львова обвалился фасад дома и загорелся трамвай
В результате обвала штукатурки пострадал прохожий, а из горящего трамвая людей успели спасти
Возле многоэтажки в Киеве полностью сгорел автомобиль Suzuki
Тушили пламя сразу две бригады пожарных
На окраине Варшавы бушует масштабный пожар: появилось видео
Тушить огонь приехали 40 пожарных машин - из Варшавы и из ближних городов