В Киеве пожар на "Лесной" усилился: огонь охватил уже 10 тысяч метров

Огонь тушат 123 пожарных и 31 единица техники

В Киеве пожар на "Лесной" усилился: огонь охватил уже 10 тысяч метров 2019-02-02T17:14:00+02:00 Происшествия Огонь тушат 123 пожарных и 31 единица техники











Площадь пожара, который охватил складские помещения в Деснянском районе столицы на улице Червоноткацкой (в районе станции метро "Лесная"), увеличилась до 10,5 тысяч кв. м. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 16:30 площадь пожара составляет 10,5 тысяч кв. м. Предварительно, жертв и пострадавших нет.", – говорится в сообщении.

Сложность ликвидации пожара заключается в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.

На месте происшествия работает 31 единица основной и специальной пожарно-спасательной техники и 123 человека личного состава подразделений столичного управления ГСЧС.

Вокруг здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ, состояние воздуха в пределах нормы.

Напомним, пожар в складских помещениях в Киеве, в которых хранятся электроинструменты, пластик и картон, вспыхнул около 12:00 в субботу, 2 февраля. По состоянию на 14:00 площадь пожара складского помещения (размер 200х150 м) составила 5 тысяч кв. м. К ликвидации огня были привлечены 96 человек личного состава и 23 единицы техники ГСЧС.

Кроме того, 1 февраля возле метро "Дарница" в Киеве сгорели МАФы. Огонь уничтожил металлопластиковые конструкции павильонов, а также товары. Пожар тушили 10 единиц техники и 37 человек личного состава.

Также сообщалось, что 27 сентября на Минском рынке в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в павильонах рынка на ул. Маршала Тимошенко, 14. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар на площади 200 кв. м удалось ликвидировать.

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