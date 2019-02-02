В Киеве масштабный пожар в складских помещениях: огонь тушат почти 100 пожарных
В помещениях хранятся электроинструменты, пластик и картон
В Деснянском районе столицы на улице Червоноткацкой горят складские помещения, в которых хранятся электроинструменты, пластик и картон. Пожар вспыхнул в субботу, 2 февраля, около 12:00 и охватил 700 кв. м площади, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 14.00 площадь пожара складского помещения (размер 200х150 м) составила 5 тысяч кв. м. К ликвидации пожара привлечены 96 человек личного состава и 23 единицы техники ГСЧС", - отмечается в сообщении.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
Напомним, 1 февраля возле метро "Дарница" в Киеве сгорели МАФы. Огонь уничтожил металлопластиковые конструкции павильонов, а также товары. Пожар тушили 10 единиц техники и 37 человек личного состава.
Кроме того, 27 сентября на Минском рынке в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в павильонах рынка на ул. Маршала Тимошенко, 14. Отмечается, что благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар на площади 200 кв. м в 04:49 удалось ликвидировать.
Также мы писали о пожаре в жилом доме, который произошел 23 января. Тогда спасли женщину с детьми, эвакуировали более 40 человек. На месте работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.
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