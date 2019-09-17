Преступники похитили киевлянина из-за квартиры

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В Киевской области злоумышленники более года удерживали в неволе киевлянина ради присвоения его квартиры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Киевской местной прокуратурой № 7 по результатам досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины и женщины, жителей г. Яготина, которые похитили киевлянина с целью завладения его квартирой", – говорится в сообщении.

Как сообщается, в феврале 2018 года преступники, воспользовавшись информацией об одиноком и социально незащищенном мужчине, у которого в собственности есть двухкомнатная квартира в Подольском районе города Киева, подстерегли его возле дома и похитили.

Более года, до марта 2019 года, злоумышленники удерживали 46-летнего потерпевшего против его воли в хозяйственном помещении в городе Яготине. Во время незаконного удержания мужчину постоянно били металлической трубой и прутьями, чтобы заставить его подписать документы на отчуждение жилья.

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Также во время проведения обысков по месту жительства фигурантов изъяли боевые патроны и наркотические средства.

Открыто уголовное дело по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека" (ч. 2 ст. 146), "вымогательство" (ч. 2 ст. 189), "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ч. 1 ст. 263) и "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" (ч. 2 ст. 309 УК Украины).

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Кроме того, с целью недопущения нарушения права собственности потерпевшего по ходатайству местной прокуратуры на его квартиру наложен арест.

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