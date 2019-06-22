Во Львовской области выкрали женщину: секреты похищения
Историю о собственном похищении женщина придумала, чтобы заставить своего мужа сменить место жительства
На днях в полицию Бугского района Львовской области обратилась местная жительница, которая сообщила о похищении ее 37-летней невестки с остановки общественного транспорта.
Работники полиции, выехавшие на место происшествия, обнаружили потерпевшую в зарослях возле села, в котором она проживает. Женщина заявила, что трое неизвестных мужчин в масках затащили ее в автомобиль "ВАЗ" и, угрожая физической расправой, связали руки скотчем. Позже злоумышленники выбросили ее из машины на окраине села и уехали.
По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Полицейские начали комплекс действий по розыску автомобиля и установления лиц злоумышленников.
Впоследствии правоохранители выяснили, что историю о собственном похищении женщина придумала, чтобы заставить своего мужа сменить место жительства.
Таким образом своими умышленными действиями злоумышленница совершила уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст.383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы на срок до двух лет.
Напомним, недавно в в Луцке посреди улицы трое злоумышленников похитили человека и вывезли в неизвестном направлении.
Ранее в Ужгороде 20-летний парень, не в силах пережить расставание с возлюбленной, похитил девушку и закрыл на несколько дней в подвале.
А во Львове задержали трех человек, которые подозреваются в похищении женщины. За ее освобождение похитители требовали 150 тыс. долларов.
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