Привлекалась к ответственности уже 17 раз: в Киеве будут судить женщину, унижавшую мать

Жительница столицы нигде не работает, пьет и живет на пенсию 68-летней матери

В Киеве пойдет под суд 35-летняя женщина, которая систематически издевалась над своей матерью, при этом ее привлекали к административной ответственности уже 17 раз.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Так, в ходе следствия собраны доказательства того, что подозреваемая умышленно и систематически оскорбляла нецензурными словами свою 68-летнюю мать, запугивала, унижала ее и угрожала физической расправой. Указанные события происходили в течение последних трех лет, за что обидчица 17 раз привлекалась к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП. Однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемую и не изменили ее поведения", - говорится в сообщении.

При этом женщина нигде не работает, злоупотребляет спиртным и живет за счет пенсии своей матери.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянки по факту совершения психологического насилия над матерью (ст. 126-1 УК Украины). Производство будет рассматриваться в Оболонском районном суде.

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Согласно санкции инкриминируемой статьи женщине грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее Деснянский районный суд Киева приговорил к трем месяцам ареста 35-летнего киевлянина за домашнее насилие в отношении матери.

Также сайт "Сегодня" выяснял, вырос ли на карантине в Украине уровень домашнего насилия.

Смотрите о случаях домашнего насилия в сюжете:

"Викинув дитину з вікна". Страшні випадки домашнього насильства

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