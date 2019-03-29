Пробка на Житомирской трассе: Infiniti столкнулся с грузовиком и перевернулся
По предварительной информации, водителя автомобиля Infiniti подрезали, и он въехал в грузовик
Вблизи села Катериновка на Житомирской трассе под Киевом в направлении столицы произошло ДТП: автомобиль Infiniti столкнулся с грузовым авто и перевернулся.
Как сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook, машина Infiniti двигалась в средней полосе, а в крайней правой стоял грузовик. Легковушка сдала вправо и врезалась в машину, после чего перевернулась на крышу. По предварительной информации, Infiniti подрезали, что и спровоцировало аварию.
На данный момент сообщается, что никто не пострадал.
Вместе с тем, в сторону Киева на трассе образовалась тянучка.
Ранее сообщалось о 12 ДТП на Бориспольской трассе под Киевом, в результате которых разбились 18 машин.
Также под Киевом в Старых Петровцах столкнулись два автомобиля, в результате аварии грузовая машина вылетела с дороги в въехала в постройку у жилого дома.
Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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