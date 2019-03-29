Пробка на Житомирской трассе: Infiniti столкнулся с грузовиком и перевернулся

По предварительной информации, водителя автомобиля Infiniti подрезали, и он въехал в грузовик

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пробка на Житомирской трассе: Infiniti столкнулся с грузовиком и перевернулся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg 2019-03-29T11:15:00+02:00 Происшествия По предварительной информации, водителя автомобиля Infiniti подрезали, и он въехал в грузовик

Вблизи села Катериновка на Житомирской трассе под Киевом в направлении столицы произошло ДТП: автомобиль Infiniti столкнулся с грузовым авто и перевернулся.

Как сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook, машина Infiniti двигалась в средней полосе, а в крайней правой стоял грузовик. Легковушка сдала вправо и врезалась в машину, после чего перевернулась на крышу. По предварительной информации, Infiniti подрезали, что и спровоцировало аварию.

На данный момент сообщается, что никто не пострадал.

Вместе с тем, в сторону Киева на трассе образовалась тянучка.

Ранее сообщалось о 12 ДТП на Бориспольской трассе под Киевом, в результате которых разбились 18 машин.

Также под Киевом в Старых Петровцах столкнулись два автомобиля, в результате аварии грузовая машина вылетела с дороги в въехала в постройку у жилого дома.

Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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