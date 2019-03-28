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Появились детали "автомясорубки" под Киевом: есть пострадавшие

Сегодня, 13:04

На трассе произошло 12 ДТП, в результате которых повреждения получили 18 машин

Фото: Информатор
Появились детали "автомясорубки" под Киевом: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ca9/74b/5c9ca974b80c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ca9/74b/5c9ca974b80c9.jpg Происшествия На трассе произошло 12 ДТП, в результате которых повреждения получили 18 машин

В результате ряда ДТП, которые произошли около полуночи на Бориспольской трассе, пострадали несколько человек. Ранее сообщалось, что по направлению к столице столкнулись 20 авто, как легковушки так и фуры. В патрульной полиции "Сегодня" уточнили, что на самом деле ДТП было больше десятка и произошли они на разных участках дороги.

"Произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 автомобилей. В том числе произошло две аварии с пострадавшими людьми, им предоставляли помощь медики, а два автомобиля скрылись с места аварии. Такое большое количество аварий произошло из-за гололеда и несоблюдения водителями дистанции и правил маневрирования на проезжей части", – сообщили в патрульной полиции.

Чтобы оформить все ДТП копам пришлось работать несколько часов, на это время был перекрыт участок Бориспольского шоссе в сторону Киева.

Напомним, что это уже не первая масштабная авария на Бориспольской трассе на этой неделе. На днях там столкнулись сразу девять автомобилей.

Отметим, что накануне в столице разгулялась настоящая метель. Так, в нескольких районах столицы можно было наблюдать снегопад, который сопровождался сильными порывами ветра. При этом на улице была плюсовая температура, поэтому снег быстро растаял, однако уже к вечеру температура снизилась и на улицах был гололед.

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Тег транспорт, Киев, авария, ДТП, Бориспольская трасса

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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