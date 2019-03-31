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Проблемы с коллекторами: могут ли забрать имущество за чужой долг

Сегодня, 01:02

Киевлянка ставила сына и многотысячный банковский долг на плечи матери

Проблемы с коллекторами: могут ли забрать имущество за чужой долг Происшествия Киевлянка ставила сына и многотысячный банковский долг на плечи матери

Проблемы с коллекторами. Киевлянка "набралась" кредитов в 15-ти банках более чем на 100 тысяч гривен и не возвращая их, два месяца назад исчезла. Оставила сына и многотысячный долг на плечи матери. Сейчас пенсионерке угрожают коллекторы. Говорят: заберут квартиру и все имущество.

Сообщения с угрозами поступают Анне Михайловне с начала месяца. После того, как ее дочь перестала выходить на связь.

"Неизвестно, где она, 14 февраля я подала в розыск, 15 – написано открытое уголовное производство", – делится женщина.

Письма, телефонные звонки, извещения от различных банков с космическими долгами пенсионерка получает уже два месяца.

Анна Михайловна рассказывает: все началось полгода назад, когда дочь нашла новую "любовь". Квартира однокомнатная, поэтому она решила вместе с избранником снимать квартиру. Заняла деньги у матери. И не только у ней, как стало известно позже.

"Она взяла где-то в 15 банках. Она набрала этих кредитов достаточно, а теперь мне угрожают отовсюду, что я должна выплатить, я просто переживаю за внука", – говорит женщина.

Из-за волнений у женщины постоянно скачет давление. Чтобы не слышать запугиваний, выключила стационарный телефон. Впрочем, проблемы это не решает. Ежедневно так и поступают письма с требованием оплатить долг и проценты по нему. А это почти 100 тысяч гривен. От дочери – вестей нет.

Журналисты попыталась найти пропавшую, впрочем безрезультатно. Соседи говорят, что давно ее не видели. Но юристы успокаивают – забрать квартиру никто не имеет права. Даже если владелец – ее дочь.

"Они не могут ее выселить все равно из квартиры, нет такой нормы. Это частная собственность, она не вступала в отношения с банком, да действительно, может быть доля квартиры, они могут арестовать, но нужно согласие двух сторон, скорее всего этот актив будет просто заморожен", – говорит адвокат Ярослав Попов.

Выплачивать чужие кредиты Анна Михайловна не должна. А она сама хочет больше всего, чтобы дочь вернулась живой и здоровой.

Ранее мы писали, что долг в $7 тысяч превратил жизнь киевлянки в ад и заставил защищать собственную квартиру кулаками. Она взяла ссуду в банке под залог недвижимости. Однако выплатила не все. Поэтому однажды к ней наведались коллекторы. Перепалка переросла в драку с разбитой головой.

А также рассказывали о том, чем отличаются коллекторы от факторинговых компаний.

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Тег банк, видео, долг, коллекторы, имущество

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