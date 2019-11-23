Продавал наркотики через интернет: в Киеве задержали дилера

В Киеве полицейские задержали мужчину, который продавал в городе наркотики. "Товар" дилер сбывал через популярный интернет-мессенджер, сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Злоумышленник в мессенджере Telegram организовал так называемый "наркомагазин", где занимался продажей наркотических средств и психотропных веществ. Мы задержали правонарушителя – 1988 года рождения – в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказал начальник следственного отделения отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Иван Негуриця.

Наркотики мужчина передавал из рук в руки. Через интернет он сообщал клиентам, где находится "товар".

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части первой статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы", – добавил правоохранитель.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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