Продавали тяжелые наркотики несовершеннолетним: в Киеве задержали банду дилеров

В Киеве сотрудники службы безопасности Украины разоблачила группировку, которая контрабандой ввозила в Украину тяжелые наркотики и продавала их несовершеннолетним.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, дилеры сами в лабораторных условиях перерабатывали контрабандные психотропы из Западной Европы, а потом перепродавали. В частности, подпольные лаборатории нашли дома у четырех участников банды.

Еженедельно группировка изготавливала 5 килограммов психотропов. Средняя стоимость изготовленного и сбытого за неделю "товара" составила примерно 1,5 миллиона гривен. Клиентами дилеров в основном были несовершеннолетние студенты и школьники. Также наркотики продавали в ночных клубах столицы.

Во время обысков у фигурантов изъяли 500 граммов амфетамина, около 1000 таблеток "МДМА", более 100 граммов кокаина, 1 кг марихуаны, большое количество прекурсоров и лабораторное оборудование. Ориентировочная стоимость обнаруженных наркотиков и психотропов на "черном рынке" составляет более миллиона гривен.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Дилерам грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram