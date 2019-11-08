Прорыв на теплотрассе в центре Киева: рабочие заменили все коммуникации (фото)

К вечеру пятницы, если не будет дождя, поврежденный участок проезжей части по Саксаганского заасфальтируют

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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В Киеве за минувшую ночь коммунальщики заменили все коммуникации на месте масштабного прорыва теплотрассы на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели в центре города. Работали всю ночь несмотря на мелкий дождь. Сейчас место крутого прорыва засыпано щебнем. На месте работают более десятка сотрудников Печерского ДЕУ. Женщины метлами сметают грязь.

"Осталось убрать с улицы Саксаганского щебень и грунт. Машина уже приехала за асфальтом. К вечеру, если не будет дождя, поврежденный участок проезжей части по Саксаганского заасфальтируем и откроем движение транспорта", – рассказали сайту "Сегодня" чиновники.

Напомним, ремонтные работы по ликвидации прорыва на теплосети начались во вторник вечером, 5 ноября. При этом ранее руководство КП "Киевтеплоэнерго" обещало, что последствие ЧП, в результате которого улицу залило кипятком и образовался провал, ликвидируют до вечера среды, 6 ноября.

Подробнее о масштабном коммунальном ЧП и его последствиях смотрите в сюжете:

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