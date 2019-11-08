Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Прорыв на теплотрассе в центре Киева: рабочие заменили все коммуникации (фото)

8 ноября, 10:06

Александр Марущак

К вечеру пятницы, если не будет дождя, поврежденный участок проезжей части по Саксаганского заасфальтируют

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Реклама

В Киеве за минувшую ночь коммунальщики заменили все коммуникации на месте масштабного прорыва теплотрассы на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели в центре города. Работали всю ночь несмотря на мелкий дождь. Сейчас место крутого прорыва засыпано щебнем. На месте работают более десятка сотрудников Печерского ДЕУ. Женщины метлами сметают грязь.

"Осталось убрать с улицы Саксаганского щебень и грунт. Машина уже приехала за асфальтом. К вечеру, если не будет дождя, поврежденный участок проезжей части по Саксаганского заасфальтируем и откроем движение транспорта", – рассказали сайту "Сегодня" чиновники.

Напомним, ремонтные работы по ликвидации прорыва на теплосети начались во вторник вечером, 5 ноября. При этом ранее руководство КП "Киевтеплоэнерго" обещало, что последствие ЧП, в результате которого улицу залило кипятком и образовался провал, ликвидируют до вечера среды, 6 ноября.

Подробнее о масштабном коммунальном ЧП и его последствиях смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев коммуналка прорыв теплотрасса

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причина
В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причинаПроисшествия
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормы
В Киеве обнаружили два источника радиации: фонит в 2,5 тысячи раз больше нормыПроисшествия
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видео
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видеоПроисшествия
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварии
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварииПроисшествия
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробности
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробностиПроисшествия
В центре Киева вспыхнул сильный пожар
В центре Киева вспыхнул сильный пожарПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...