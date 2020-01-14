Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве: самые яркие видео

Фото: Евгений Опанасенко

Вечером 13 января один из крупнейших торговых центров столицы Ocean Plaza, который находится в Голосеевском районе Киева, затопило горячей водой – произошел прорыв трубы рядом с ТЦ. Есть пострадавшие, люди кричали от боли. Шестерых посетителей Ocean Plaza, получивших ожоги, спасатели вынесли на руках. Позднее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев уточнил, что от ожогов пострадали девять человек, но тяжелых среди них нет.

Видео: Евгений Опанасенко

Свидетели этого чрезвычайного происшествия описали в социальных сетях, что происходило внутри ТЦ и выложили видео-записи.

Видео: t.me/K_L_I_V_E

"Потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже "Океан Плазы" и водопадами хлынули прямо в обувной отдел. Девушка продавец была заблокирована в отделе кипящей водой, у меня на глазах ее вынес на руках охранник, но т.к. она кричала от боли, то ноги, скорее всего, пострадали", – написал в Facebook очевидец ЧП.

По словам Елены, никто не спешил обесточивать помещения, хотя была угроза поражения электричеством. Охрана выглядела растерянной. В то же время в комментариях других пользователей указывается на то, что многие охранники помогали посетителям ТЦ выбраться на безопасную территорию.

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Видео: kievmap/Telegram

Проезжая часть перед Ocean Plaza также пострадала. Как сообщил корреспондент "Сегодня" с места происшествия, движение по улице Антоновича полностью перекрыли от ул.Загородная до Лыбедской площади, лентой огородили проезжую часть.

Одна из маршруток задним колесом провалилась в яму, которая образовалась из-за прорыва, и застряла. Пассажиры вынуждены были выходить из автобуса прямо на затопленную кипятком улицу, людям никто не помогал и они получили ожоги.

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Видео: dtp.kiev.ua

Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, спасатели вынесли из охваченного паром троллейбуса троих пассажиров и еще четверых из маршрутки.

Видео: kievmap/Telegram

"Произошло повреждение магистрального трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ 5, на этом месте на дороге около Ocean Plaza. Повреждение привело к утечке теплоносителя, температура была значительная. Пострадало девять человек, с ожогами, но по нашей информации тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", – рассказал Пантелеев.

Как рассказали в КП "Киевтеплоэнерго", магистральный водопровод был проложен по Антоновича в 1987 году. Также коммунальщики заявили, что магистраль проходила испытания в летний период и она не была аварийной.

По ситуации на 7 утра 14 января в торговом центре Ocean Plaza подтоплений уже не было. Вода сошла самотеком, сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС. Сейчас на месте ЧП аварийно-коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение в районе аварии подается по обводным веткам теплосети, работа самого ТЦ временно приостановлена.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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