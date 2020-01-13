В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео

Фото: Евгений Опанасенко

В Киеве в понедельник, 13 января, произошло ЧП – возле ТРЦ Ocean Plaza в Голосеевском районе, прорвало крупную магистраль, горячая вода затопила не только улицу, но и сам торговый центр, близлежащие рестораны и супермаркет. Несколько человек получили ожоги.

Новости "Сегодня" следят за развитием событий:

23:44 В "Киевтеплоэнерго" рассказали, что все дома переподключаются к подаче тепла от других линий. Через час-полтора обещают дать тепло. Сколько именно зданий отключено сейчас, сказать на данный момент сложно".

Реклама

22:38 В ГСЧС уточнили, что из ТРЦ вынесли шестерых человек. "Много посетителей выбирались из помещения самостоятельно. И возможно есть еще пострадавшие, которые не обращались за помощью к медикам", – рассказали нам спасатели.

22:10 По словам зампредседателя КГГА Петра Пантелеева, произошло повреждение магистрального трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ 5. Повреждение привело к утечке теплоносителя, температура была "значительная". Пострадало 9 человек, с ожогами.

В тренде Киев туристический: чем в 2020 году будут привлекать гостей в столицу

Видео: facebook.shuban.m

Читайте также: Прорыв трубы возле Оушен Плаза: спасатели эвакуировали людей, новые видео

21:47 Ужасные свидетельства очевидца: "Девушка-продавец была заблокирована в отделе кипящей водой, у меня на глазах ее вынес на руках охранник, но т.к. она кричала от боли, то ноги, скорее всего, пострадали". Людей выносили на руках.

21:35 Полиция сообщила, что в районе Оушен Плаза попала в ДТП маршрутка с людьми. Как оказалось, "Богдан" угодил в яму, которая образовалась в результате прорыва. Пассажиров эвакуировали, маршрутку впоследствии вытаскивала спецтехника.

20:30 Появились первые данные о ЧП в Оушен Плаза. В частности, видео затопленного торгового центра, а также фото и видео "затуманенной" улицы Антоновича. Из-за пара пробки, машины ГСЧС не могут быстро подъехать.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама