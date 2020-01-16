Пьяная езда: в каких районах Киева больше всего нетрезвых водителей

За 2019 год киевские патрульные обнаружили и задокументировали 11 643 факта пьяной езды.
В частности, пресс-служба патрульной полиции Киева опубликовала статистику управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по районам:
- Днепровский район – 1328;
- Деснянский район – 1312;
- Дарницкий район – 1269;
- Соломенский район -1151;
- Оболонский район – 1096;
- Подольский район – 1029;
- Шевченковский район – 1002;
- Святошинский район – 964;
- Голосеевский район – 901;
- Печерский район – 812;
- Автодорога М-01 -779 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).
Чаще всего нетрезвых водителей обнаруживают в пятницу и субботу, в период с 23 до 2 часов. Львиная доля таких водителей была обнаружена патрульными во время их остановки за другие нарушения ПДД, о почти 15% таких водителей сообщили на службу 102 неравнодушных гражданина. Также патрульные нередко обнаруживают признаки опьянения у водителей, которые стали виновниками ДТП.
Напомним, за 2019 год киевские патрульные получили и обработали 539 795 вызовов, поступивших по номеру "102". Чаще всего полицию вызывали жители Соломенского района.
Кроме того, в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.
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