Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,59
28,63

Пьяное ДТП Киеве: легковушка протаранила отбойник и вылетела из проезжей части

Сегодня, 07:31

После аварии водитель пытался выехать обратно, но его задержали

Пьяное ДТП Киеве: легковушка протаранила отбойник и вылетела из проезжей части Происшествия После аварии водитель пытался выехать обратно, но его задержали

В Деснянском районе Киева легковушка Skoda Octavia, под управлением пьяного водителя, врезалась в отбойник и вылетела за пределы проезжей части. Об этом сообщает "Информатор".

Пьяное ДТП произошло 6 августа около 23:40 на перекрестке проспекта Владимира Маяковского и улицы Сержа Лифаря. Как рассказали копы, Skoda двигалась по Маяковского со стороны улицы Марины Цветаевой, но подъезжая к кругу на перекрестке, водитель не вписался в поворот.  Из-за этого легковушка врезалась в отбойник и вылетела за пределы проезжей части.

Реклама

В тренде
Луценко: У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета
Годовщина убийства Павла Шеремета

Отметим, что после аварии водитель пытался выехать обратно. Когда он вернулся на проезжую часть, приехала "скорая" и патрульные. Медики осмотрели пострадавших, но их травмы были незначительные. Стоит отметить, что у водителя Skoda были явные признаки алкогольного опьянения. Детали аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ДТП отбойник легковушка пьяный водитель Деснянский район

Реклама

Реклама

Популярные статьи

На Киев обрушился сильный ливень: затоплены улицы, а люди плавают на батутах (фото и видео)
На Киев обрушился сильный ливень: затоплены улицы, а люди плавают на батутах (фото и видео)Происшествия
В Киеве такси протаранило столб: опубликованы фото и видео
В Киеве такси протаранило столб: опубликованы фото и видеоПроисшествия
В Киеве Chevrolet на
В Киеве Chevrolet на "зимней резине" столкнулся с Mitsubishi: четверо пострадавших (фото и видео)Происшествия
В центре Киева на пешеходном мосту снова треснуло стекло: видео
В центре Киева на пешеходном мосту снова треснуло стекло: видеоПроисшествия
Столичные копы показали видео, как им удалось поймать неуловимого пони
Столичные копы показали видео, как им удалось поймать неуловимого пониПроисшествия