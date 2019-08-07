После аварии водитель пытался выехать обратно, но его задержали

Пьяное ДТП Киеве: легковушка протаранила отбойник и вылетела из проезжей части 2019-08-07T07:31:00+03:00 Происшествия После аварии водитель пытался выехать обратно, но его задержали

В Деснянском районе Киева легковушка Skoda Octavia, под управлением пьяного водителя, врезалась в отбойник и вылетела за пределы проезжей части. Об этом сообщает "Информатор".

Пьяное ДТП произошло 6 августа около 23:40 на перекрестке проспекта Владимира Маяковского и улицы Сержа Лифаря. Как рассказали копы, Skoda двигалась по Маяковского со стороны улицы Марины Цветаевой, но подъезжая к кругу на перекрестке, водитель не вписался в поворот. Из-за этого легковушка врезалась в отбойник и вылетела за пределы проезжей части.

Реклама

В тренде Луценко: У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета

Отметим, что после аварии водитель пытался выехать обратно. Когда он вернулся на проезжую часть, приехала "скорая" и патрульные. Медики осмотрели пострадавших, но их травмы были незначительные. Стоит отметить, что у водителя Skoda были явные признаки алкогольного опьянения. Детали аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама