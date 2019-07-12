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Ужасы украинских дорог: в полиции выложили статистику за полгода

12 июля, 12:24

На протяжении шести месяцев в ДТП погибли более 1300 человек

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

За шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

В ДТП пострадали 13 555 человек (в прошлом году за тот же период – 12 847), что на 5,5% больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за шесть месяцев на дорогах погибли 1237 человек, то в нынешнем – 1331, что на 7,6% больше.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, статистика, полиция, смертельное ДТП

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