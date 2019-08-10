Пьяное ДТП в Киеве: легковушка на скорости влетела в отбойник

В Голосеевском районе Киева сегодня ночью произошло пьяное ДТП. BMW X5, пытаясь скрыться от патрульных, на огромной скорости влетел в отбойник. Об этом сообщает "Информатор".

Как выяснилось, сначала пьяная компания распивала алкоголь возле автостанции "Южная". После этого они сели в BMW. Это заметили люди и сообщили копам. Один из патрульных экипажей пытался остановить легковушку, но водитель проигнорировал требования полицейских и нажал на газ.

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По словам свидетелей, скорость BMW превышала 150 километров в час. Водитель пронесся по Голосеевскому проспекту и игнорировал красный сигнал светофоров. Спускаясь на проспект Науки, он потерял управление, в результате чего автомобиль перевернуло на бок, и он влетел крышей в отбойник.

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В результате ДТП медики госпитализировали одного пассажира и водителя. В больнице водителя проверят на наличие в крови алкоголя или других запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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