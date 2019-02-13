Пьяное ДТП в Киеве: легковушка влетела в подземный переход, есть пострадавший

Пассажира Mitsubishi с травмами госпитализировали в больницу

Пьяное ДТП в Киеве: легковушка влетела в подземный переход, есть пострадавший 2019-02-13T08:26:00+02:00 Происшествия Пассажира Mitsubishi с травмами госпитализировали в больницу

В Киеве, где недавно произошла серьезная авария, на пресечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела пьяный водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, и легковушка влетела в подземный пешеходный переход, сообщает "Информатор".















ДТП произошло 12 февраля около 23:30. Как рассказал сам водитель Mitsubishi Lancer, на пресечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела он не справился с управлением на скользкой дороге, и автомобиль вылетел на тротуар, потом врезался в строение подземного пешеходного перехода.

В результате аварии пострадал пассажир Mitsubishi. Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Кроме того, в полиции отметили, что водитель Mitsubishi в момент аварии был пьян.

Напомним, ночью 10 февраля в районе Кловского спуска в Киеве произошло ДТП, в котором Porsche Cayenne влетел в припаркованный на тротуаре Suzuki Baleno.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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