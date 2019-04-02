Пьяное ДТП в Киеве: столкнулись внедорожник и легковушка

За рулем внедорожника Mercedes находился нетрезвый водитель, он пытался скрыться с места аварии

Фото: kiev.informator.ua.

Пьяное ДТП в Киеве: столкнулись внедорожник и легковушка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2e0/13c/5ca2e013c3305.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2e0/13c/5ca2e013c3305.jpg 2019-04-02T07:18:00+03:00 Происшествия За рулем внедорожника Mercedes находился нетрезвый водитель, он пытался скрыться с места аварии

В Киеве, где недавно в аварии пострадали пять человек, на улице Здолбуновской произошло пьяное ДТП. Там столкнулись Mercedes G-класса и Mitsubishi Lancer. Пьяный водитель Mercedes пытался скрыться с места аварии, сообщает "Информатор".

ДТП произошло 1 апреля, около 21:30 на парковке супермаркета. Как рассказали свидетели, Mercedes заехал на парковку и двигался странно — то тормозил, то снова набирал скорость. В этот момент с парковки супермаркета выезжал Mitsubishi Lancer, и в него врезался Mercedes.

























Как выяснилось, водитель внедорожника был пьян. После столкновения мужчина попытался скрыться с места, однако его остановили и задержали. Из-за аварии женщина-водитель Lancer была шокирована: для нее вызывали скорую помощь.

Правоохранители же рассказали, что водитель Mercedes в тот же вечер устроил еще одну аварию на улице Березняковской и скрылся.

Напомним, недавно смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.

Также сообщалось, что пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на перекрестке улицы Газопроводной и Большой Кольцевой в Киеве днем в воскресенье, 31 марта.

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