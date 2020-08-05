Пьяные пассажиры поезда устроили дебош, в Киеве их встречал заместитель Авакова

С поезда номер 017О направление "Харьков-Ужгород", на пути в Киев, сняли трех мужчин, которые распивали спиртные напитки и нарушали общественный порядок.

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Об этом сообщил очевидец, передает УНН.

По словам Владислава, в Полтаве начальник поезда вызвал первый наряд полиции, одного из нарушителей сняли с поезда. Однако после этого часть мужчин угрожала начальнику поезда, продолжая пить и ругаться.

"Позже, одна из пассажирок с ребенком вызвала уже второй наряд полиции на остановку в Лубнах.Там еще двух мужчин силой вывели из вагона", - рассказал он.

До прибытия в Киев оставшаяся часть компании вела себя спокойно.

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Между тем, поезд, который в 21:50 прибыл на столичный вокзал, встречал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он предложил создать "черный список" для тех, кого ссаживают с поездов за дебош, хулиганство и за вандализм. Таким пассажирам предложил не продавать билеты.

"Я приехал, вместе с исполняющим обязанности „Укрзализныци" Иваном Юриком на Киевский вокзал, мы встретили этот поезд. Поговорили с начальником поезда. Выразили ему благодарность за неравнодушие и хорошее исполнение своих обязанностей. А также засняли данный факт и предоставим прессе информацию о том, что полиция, Министерство внутренних дел и "Укрзализныця" делает все для безопасности пассажиров", - отметил он.

Также замминистра обратился к тем, кто ездит на железнодорожном транспорте и летает на самолете. Геращенко напомнил, что транспорт — не место для распития спиртных напитков. Там нужно соблюдать правила проезда и не мешать другим людям в ограниченном пространстве.

"Иначе — мы вас будем высаживать. Я вообще предложил главе "Укрзализныци" сделать черный список пассажиров, тех, кого ссаживают с поездов за дебош, за хулиганство, за вандализм — и просто-напросто не продавать таким людям билеты", – резюмировал он.

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Напомним, что Министерство внутренних дел готово охранять пассажиров железнодорожных поездов при условии финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских подразделений, которые эти функции должны были осуществлять.

Такие инициативы возникли после того, как девушку жестоко избили и пытались изнасиловать в поезде Киев – Мариуполь.

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