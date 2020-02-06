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Пьяные подростки устроили дебош в поезде на Кривой Рог: видео

6 февраля, 14:15

Проводники вызвали на помощь полицию, и та сняла дебоширов с рейса

/ Фото: Сегодня

Пьяные подростки устроили дебош в поезде "Интерсити+", который направлялся из Киева в Кривой Рог. Скандалисты вели себя неадекватно, нецензурно ругались и приставали к пассажирам, рассказали очевидцы.

Видео с места происшествия было опубликовано на Facebook-странице Kyiv Artyl.

Стюарды вначале попытались успокоить дебоширов, а позже вызвали на помощь полицию, которая и сняла неадекватных подростков с рейса.

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Нетрезвые парни пытались хамить копам и требовали вернуть им деньги за билеты, но были отправлены в районное отделение полиции.

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"Поезд, алкоголь, пьяные пассажиры. Не понятно, чем бы это закончилось для мирных граждан, но, к счастью, правоохранительные органы сработали быстро и сняли юношей в состоянии алкогольного опьянения с поезда, после чего началось их увлекательное путешествие в райотдел", — говорится в описании видео.

Ранее в Киеве пьяный мужчина вломился в закрытый на ночь магазин, чтобы поесть сладостей. Это произошло около четырех часов утра.

"Мужчина так хотел сладкого, что не смог дождаться, когда магазин откроется. Поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одном из магазинов возле станции метро "Берестейская". На месте происшествия инспекторы обнаружили 36-летнего мужчину с явными признаками опьянения, который проник в отдел кондитерских изделий", – отметили в патрульной полиции.

Напомним, ранее киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи просто среди бела дня.

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Киев скандал пьяные Кривой Рог пассажиры дебош

Источник: Сегодня

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