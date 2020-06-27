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Взрыв газа в доме на Позняках: в полиции рассказали подробности расследования

27 июня, 10:40

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В здании накануне трагедии меняли газовые счетчики

Правоохранители продолжают расследование обстоятельств взрыва в жилой многоэтажке на столичных Позняках. Копы уже провели обыски в АО "Киевгаз" и у слесаря, который менял газовые счетчики в здании. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

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"Пока подозрений нет, но следственные действия полиции говорят, что она на правильном пути, и удастся выйти на подозрение, обвинительный акт и передаче дела в суд в отношении конкретных лиц. Большой объем следственных действий касается АО "Киевгаз". Проведены обыски с изъятием документов в офисах. В частности, обыск проведен в одного из слесарей, который проводил замену счетчиков на поверку в кв. 224, которая, как предполагает следствие, могла быть эпицентром взрыва", - сообщил он.

Шевченко добавил, что сейчас копы расследуют взрыв по статье "нарушение противопожарных правил, повлекшее смерть людей". Если виновников найдут, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках случился утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин.

Также стало известно, какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках.

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Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв расследование правоохранители позняки обыски

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