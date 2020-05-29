Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,91
29,62
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Разборки перевозчиков в Броварах: парень рассказал о стрельбе по своей квартире (фото и видео)

29 мая, 14:13

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Осколки от пробитого стекла задели жильца

В Броварах во время массовой перестрелки, которая произошла 29 марта утром, одна из пуль влетела в квартиру дома, расположенного возле места ЧП.

По словам Сергея, живущего в этой квартире, пуля пробила окно балкона и комнаты. Его жилье находится на четвертом этаже. Парень отметил, что проснулся от звуков перестрелки.

"Самый первый выстрел я услышал где-то в 7:10. Потом я начал искать свои вещи, чтобы выглянуть в окно. Потом услышал выстрел, он прошел полностью через мое окно, отлетели осколки. Немного меня поранили, незначительно, больше испугался", – рассказал молодой человек.

Реклама

Пуля прошла через три стеклопакета и упала в комнате, скатившись по шторе.

После этого молодой человек перебрался в кухню, чтобы выглянуть в окно – оно выходит на другую сторону, – и увидел под своим подъездом микроавтобус, у которого были разбиты стекла и мужчину, который держал в руках дробовик. После этого Сергей вызвал полицию.

Напомним, около 07:00 десятки молодых людей напали на место стоянки одной из маршруток, прямо на улице открыв стрельбу из охотничьего и травматического оружия. Спустя несколько минут местные жители сняли видео, на котором хорошо видно, через двор жилого дома бегут неизвестные в спортивных костюмах, при этом некоторые из них вооружены ружьями. Отчетливо были слышны выстрелы.

По официальной версии, произошла "криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси". Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя стрельбу, которая произошла в городе.

Реклама

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

стрельба перестрелка бровары выстрел разборки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть большеПроисшествия
"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назад
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назадПроисшествия
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллера
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллераПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...