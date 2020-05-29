Разборки перевозчиков в Броварах: парень рассказал о стрельбе по своей квартире (фото и видео)

В Броварах во время массовой перестрелки, которая произошла 29 марта утром, одна из пуль влетела в квартиру дома, расположенного возле места ЧП.

По словам Сергея, живущего в этой квартире, пуля пробила окно балкона и комнаты. Его жилье находится на четвертом этаже. Парень отметил, что проснулся от звуков перестрелки.

"Самый первый выстрел я услышал где-то в 7:10. Потом я начал искать свои вещи, чтобы выглянуть в окно. Потом услышал выстрел, он прошел полностью через мое окно, отлетели осколки. Немного меня поранили, незначительно, больше испугался", – рассказал молодой человек.

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Пуля прошла через три стеклопакета и упала в комнате, скатившись по шторе.

После этого молодой человек перебрался в кухню, чтобы выглянуть в окно – оно выходит на другую сторону, – и увидел под своим подъездом микроавтобус, у которого были разбиты стекла и мужчину, который держал в руках дробовик. После этого Сергей вызвал полицию.

Напомним, около 07:00 десятки молодых людей напали на место стоянки одной из маршруток, прямо на улице открыв стрельбу из охотничьего и травматического оружия. Спустя несколько минут местные жители сняли видео, на котором хорошо видно, через двор жилого дома бегут неизвестные в спортивных костюмах, при этом некоторые из них вооружены ружьями. Отчетливо были слышны выстрелы.

По официальной версии, произошла "криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси". Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя стрельбу, которая произошла в городе.

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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