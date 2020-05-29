Бандитские разборки в Броварах: задержали еще 5 человек

По факту сегодняшней стрельбы в Броварах Киевской области задержали еще пятерых человек.

Об этом после случившегося 29 мая сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что новых фигурантов арестовали сотрудники патрульной полиции в Житомирской области. Таким образом, по его словам, совокупное количество задержанных выросло до 16.

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"Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к чёрному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области", – добавил Геращенко.

Как утверждается, среди задержанных – не только исполнители, но и организаторы нападения.

В свою очередь, на совещании с президентом Владимиром Зеленским глава МВД Арсен Аваков доложил о задержании еще большего количества подозреваемых после случившегося в Броварах.

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"В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", – цитирует его пресс-служба Офиса главы государства.

В целом, по данным Авакова, в перестрелке, которая произошла прямо на улице почти стотысячных Броваров участвовали около ста человек.

В стычке участвовали жители столицы, которых на место случившегося привезли на трех микроавтобусах, а также сотрудники одной из охранных фирм из Винницкой области – их тоже привезли на отдельном автобусе.

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Напомним, что ранним утром 29 мая десятки молодых людей со стрельбой атаковали место стоянки одной из маршруток в Броварах. Антон Геращенко назвал это "криминальной разборкой между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси". После инцидента в Киевской области был объявлен план-перехват.

Одна из пуль попала в квартиру местного жителя:

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