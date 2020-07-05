В Киеве разоблачили две группировки, обманувшие более тысячи заробитчан

В Украине разоблачили две преступные группировки, жертвами которых стали около 1,5 тыс. заробитчан. Как рассказал сайту "Сегодня" Артем Крищенко – начальник профильного департамента Нацполиции, борющегося с торговлей людьми – в составе каждой из ОПГ было около десятка человек.

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Разоблачили их сотрудники подразделения, которое борется с мошенничеством при трудоустройстве за границу.

"За последнее время в Киеве были выявлены две преступные группировки общей численностью более 10 человек, которые трудоустраивали людей на несуществующие предприятия за границей. Действовали они по такой схеме: размещали в интернете объявления о высокооплачиваемой работе в Германии, Голландии, Финляндии. Предлагали "вакансии" на фермах, на уборке клубники. За свои псевдоуслуги брали от 300 до 700 евро с человека", – говорит Артем Крищенко.

По его данным, материалы расследования по одной из группировок уже в суде, дело рассматривает коллегия судей. Действия подозреваемых квалифицируют как мошенничество в особо крупных размерах, если их вину докажут в суде, то им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Какую компенсацию получат обманутые граждане – это решит суд. О пострадавших известно, что многие из них – это жители тех регионов, где ситуация с безработицей далеко не лучшая в стране.

"Чтобы не стать жертвами аферистов, я советую соискателям работы максимально проверять тех, кто предлагает работу. Как вариант, любой человек может позвонить к нам в департамент по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми (044 254-74-30) и проконсультироваться", – говорит Артем Крищенко.

По данным Нацполиции, на днях усилия Украины в борьбе с торговлей людьми были оценены Госдепом США. Согласно его недавнему отчету, Украина покинула контрольную группу в рейтинге стран и перешла во вторую. Это означает то, что, по оценкам международных экспертов, в Украине на протяжении последних трех лет ситуация в борьбе с торговлей людьми существенно изменилась к лучшему.

О том, каким рискам подвергают себя заробитчане за границей, смотрите в сюжете "Сегодня":

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