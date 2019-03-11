Родились в рубашке. Под Киевом дерево рухнуло в сантиметрах от людей
Дерево рухнуло на проезжую часть, чудом никого не задев
В Ирпене под Киевом от ураганного ветра рухнуло дерево, причем буквально в нескольких сантиметрах от проходивших мимо людей.
На видео, опубликованном на сайте "Киев Оперативный", видно, как огромное дерево падает на проезжую часть, чудом никого не зацепив.
Напомним, в столице в результате шквального ветра пострадали двое людей, на которых рухнули деревья.
Также сообщалось, что непогода повлияла на работу столичного транспорта.
Вместе с тем, разрушительная стихия затронула несколько областей. В частности, в Винницкой области жертвами непогоды стали два человека.
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