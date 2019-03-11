Родились в рубашке. Под Киевом дерево рухнуло в сантиметрах от людей

Дерево рухнуло на проезжую часть, чудом никого не задев

Родились в рубашке. Под Киевом дерево рухнуло в сантиметрах от людей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/683/404/5c868340465a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/683/404/5c868340465a8.jpg 2019-03-11T17:48:00+02:00 Происшествия Дерево рухнуло на проезжую часть, чудом никого не задев

В Ирпене под Киевом от ураганного ветра рухнуло дерево, причем буквально в нескольких сантиметрах от проходивших мимо людей.

На видео, опубликованном на сайте "Киев Оперативный", видно, как огромное дерево падает на проезжую часть, чудом никого не зацепив.

Напомним, в столице в результате шквального ветра пострадали двое людей, на которых рухнули деревья.

Также сообщалось, что непогода повлияла на работу столичного транспорта.

Вместе с тем, разрушительная стихия затронула несколько областей. В частности, в Винницкой области жертвами непогоды стали два человека.

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