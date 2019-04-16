Родители школьника, который "заминировал" школу под Киевом, заплатят штраф

Родители "минера" заплатят от 1700 до 5100 гривен

Фото: Нацполиция

В Белой Церкви родители 13-летнего школьника заплатят штраф за "минирование" подростком школы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Сообщение по спецлинии 102 о заминировании одной из общеобразовательных школ в Белой Церкви поступило от неизвестного лица. Какое именно учебное заведение, заявитель не сказал. При попытке полицейских снова с ним связаться, мобильный телефон был уже выключенным", - говорится в сообщении.

Полицейские проверили все школы и подвальные помещения. Факт заминирования не подтвердился.

"В это время сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками ювенальной превенции быстро установили личность "минера". Им оказался ученик 8 класса. Почему так он "пошутил", школьник отказался объяснить", - уточнили в полиции.

По факту инцидента было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Это наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Поскольку 13-летний мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, наказание понесут его родители. На них составят административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст.184 КУоАП) и обяжут заплатить штраф в размере от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-5100 гривен).

Напомним, ранее в полицию Киева поступило сообщении о минировании Киеврады. работники профильных служб тщательно осмотрели здание КГГА и прилегающую территорию: взрывоопасные предметы не найдены.

Кроме этого, раньше в Киеве за час в правоохранительные органы поступили сообщения о минированииБронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завод "Маяк". Людей эвакуировали.

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