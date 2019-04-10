"Минирование" Киеврады: взрывчатку не нашли

Теперь полиция разыскивает телефонного псевдоминера

Фото: Анатолий Бойко

"Минирование" Киеврады: взрывчатку не нашли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e2e/6da/5cae2e6dad441.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e2e/6da/5cae2e6dad441.jpg 2019-04-10T20:57:00+03:00 Происшествия Теперь полиция разыскивает телефонного псевдоминера

После полученной информации о минировании работники профильных служб тщательно осмотрели здание КГГА и прилегающую территорию: взрывоопасные предметы не найдены, сообщает полиция Киева.

Напомним, около 15:00 киевским правоохранителям поступило сообщение, что заминировано здание, расположенное на улице Крещатик. Всех сотрудников и посетителей эвакуировали. На место прибыли оперативники, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики. Вход в здание по состоянию на 16:25 был перекрыт, туда никого не впускали.

Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Правоохранители проводят розыскные мероприятия для установления лица, осуществившего ложное сообщение.

На днях в Киеве на улице Институтской в центре города "заминировали" отель. Ранее сообщалось, что в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. В результате никаких взрывоопасных предметов не было найдено.

Также во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек. Также мы писали, что в Виннице женщина из мести "заминировала" банк:

Ранее в спальном районе столицы бросили гранату в автомобиль.

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